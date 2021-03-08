Погода на неделю: синоптики прогнозируют в Калининграде резкое потепление

. Фото: Александр Подгорчук

С точки зрения температуры вторая неделя марта начнется в Калининграде довольно скромно, но затем все резко изменится.

По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник, 8 марта, воздух в нашем городе прогреется до +2 градусов. В течение дня ожидаются снег с дождем.

Похожую картину за окном мы увидим во вторник, после чего температура начнет расти. В среду синоптики прогнозируют +4 градуса, в пятницу - уже +7, в субботу - до +8. Резкий взлет температуры должен произойти в воскресенье, когда термометры покажут +11 градусов.

Тепло придет к нам вместе с очередным циклоном. Его влияние мы впервые ощутим в четверг, когда начнет падать атмосферное давление и поднимется юго-западный ветер, чья скорость в порывах может достигать 18-19 метров в секунду.