5 школьников, 3 медика: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 88 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 75 случаев ОРВИ, 11 случаев пневмонии и 2 бессимптомных формы.

Среди заболевших:

- 27 пенсионеров;

- 3 медицинских работника;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 2 сотрудника образовательных учреждений;

- 2 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник банков;

- 2 сотрудника предприятия в сфере ЖКХ;

- 2 сотрудника учреждения культуры;

- сотрудник санатория;

- 17 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 5 учащихся (Гимназия 22 Калининград, Мамоновская Школа, Школа 1 Гусев, Школа Зеленоградск);

- 2 воспитанника д/с 123 Калининград, д/с 4 Янтарный;

- студент;

- 13 неработающих.