5 школьников, 3 медика: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 88 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 75 случаев ОРВИ, 11 случаев пневмонии и 2 бессимптомных формы.
Среди заболевших:
- 27 пенсионеров;
- 3 медицинских работника;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 2 сотрудника образовательных учреждений;
- 2 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник банков;
- 2 сотрудника предприятия в сфере ЖКХ;
- 2 сотрудника учреждения культуры;
- сотрудник санатория;
- 17 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 5 учащихся (Гимназия 22 Калининград, Мамоновская Школа, Школа 1 Гусев, Школа Зеленоградск);
- 2 воспитанника д/с 123 Калининград, д/с 4 Янтарный;
- студент;
- 13 неработающих.