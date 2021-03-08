За сутки в Калининградской области в трех ДТП пострадали три человека

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Три человека пострадали в ДТП в Калининградской области в воскресенье, 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Гвардейском районе водитель микроавтобуса «Мерседес» выехал на встречную полосу и врезался в легковой «Мерседес». В результате столкновения пострадала 41-летняя водитель легковушки.

В Озерском районе 28-летняя водитель «Мерседеса» выехала на встречку и врезалась в «Рено». В результате аварии 25-летняя пассажирка «Мерседеса» получила телесные повреждения.

В Багратионовском районе пьяный водитель «Рено» не справился с управлением и оказался в кювете. В результате аварии водитель получил травмы.