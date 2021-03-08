В мэрии Калининграда объяснили, почему не могут никуда перенести остановку «Центральный рынок»

. Фото: Ядвига Латыпова

В ответ на запрос «Комсомолки» администрации Калининграда объяснила, что мешает перенести остановки «Центральный рынок». Речь идет об остановке, которая находится на улице Черняховского рядом с перекрестком с улицей Горького (напротив самого рынка).

- Ситуация, к сожалению, не имеет быстрого и простого решения. Перенести остановку дальше от Т-образного перекрестка и пешеходного перехода, оборудовать заездной карман очень желательно, - сообщили в мэрии. - Администрацией города прорабатывался вариант упразднения остановок «Центральный рынок» и «Ул. Пролетарская» с объединением их в одну напротив ТЦ «Колос» недалеко от здания УГИБДД. Для нас не представляло особой проблемы соседство предполагаемой остановки с парковкой, а также перенос пешеходного перехода чуть в сторону улицы Горького. Однако от этого варианта пришлось отказаться. Расстояние от планировавшейся остановки до остановки «Ул. Черняховского» составило бы 560 метров. А вот до следующей остановки, «Пл. Василевского», – более 800 метров. Напомним, что в черте города расстояние между остановочными пунктами не должно превышать 400-600 метров.

Чтобы передвинут остановку «Центральный рынок», необходимо решить проблему с красными линиями и изъятием участка тротуара, прилегающего к дому, а также с устройством кармана, переносом павильона. Напротив, у рынка, заездной карман оборудовали, а со стороны ул. Рокоссовского это мешают сделать границы красных линий и близкое соседство жилого дома. Требуется реконструкция участка улицы, что пока не планируется.

Уменьшить число останавливающихся автобусов можно, разнеся остановки городских и загородных маршрутов. Однако это пока тоже невыполнимо из-за того же недостатка места, а также потому, что загородные перевозчики неподконтрольны администрации Калининграда.

- Постепенно, путем переговоров, удается разнести места посадки пассажиров, как это уже сделано на предыдущей остановке «Ул. Черняховского», на Советском пр-те и на ул. Театральной. Выполнить все это одним махом не удается. Однако желание развязать этот «узел» на остановке «Центральный рынок» - очень большое. И мы надеемся, что это все же это удастся сделать, - отметили в мэрии.