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Туризм

СМИ: В гостиницах Калининграда не хватает мест на майские праздники

Туроператоры не могут разместить в отелях большие группы туристов
Кирилл Алексеев
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Фото: Александр Подгорчук

Из-за закрытых внешних границ туристическая привлекательность Калининградской области за последний год выросла в разы. Это привело к тому, что сегодня наблюдается дефицит мест в калининградских гостиницах на майские праздники. Об этом, как сообщает портал TourDom.ru, рассказывают турагенты в профильных группах в социальных сетях.

Что интересно, трудно найти места для размещения больших групп. Причины, как отмечают эксперты, - относительно небольшая емкость номерного фонда в городе, отсутствие достаточного числа крупных объектов размещения, а также повышенный туристический спрос.

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