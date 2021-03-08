СМИ: В гостиницах Калининграда не хватает мест на майские праздники

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Из-за закрытых внешних границ туристическая привлекательность Калининградской области за последний год выросла в разы. Это привело к тому, что сегодня наблюдается дефицит мест в калининградских гостиницах на майские праздники. Об этом, как сообщает портал TourDom.ru, рассказывают турагенты в профильных группах в социальных сетях.

Что интересно, трудно найти места для размещения больших групп. Причины, как отмечают эксперты, - относительно небольшая емкость номерного фонда в городе, отсутствие достаточного числа крупных объектов размещения, а также повышенный туристический спрос.