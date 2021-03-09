Ночью в Черняховске сгорел автомобиль

Тревожное сообщение поступило на пульт дежурного в Черняховске в час ночи. Оказалось, что на улице Капитана Линчевского загорелся автомобиль Hyundai Solaris 2015 года выпуска.

Несмотря на то, что реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным, спасти машину не удалось - она сгорела. К счастью, обошлось без пострадавших.

- На пожар привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-11 в составе шести человек и двух единицы техники, - отметили в пресс-службе управления МЧС по Калининградской области.