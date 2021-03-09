Калининград попал в топ-10 городов России с самой дорогой недвижимостью

Агентство "Авито Недвижимость" составило рейтинг российских городов с наиболее высокой ценой квадратного метра в многоэтажных домах.

Калининград занял 9-е место с ценой 84 805 рублей за метр. Выше нашего города расположились: Москва (234 926 руб. за кв. м.), Сочи (166 437), Санкт-Петербург (150 001), Севастополь (116 145), Казань (100 522), Нижний Новгород (92 764), Иркутск (91 233), Симферополь (88 660).

При этом отмечается, что сильнее всего цена за метр в многоэтажках выросла именно в Калининграде - на 43 процента.