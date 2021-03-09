Славск, Железнодорожный, Гвардейск: какие точки притяжения для туристов появятся в этом году

От замка Гердауэн остались только ворота. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этом году субсидии на развитие мест отдыха в муниципалитетах Калининградской области будут увеличены в шесть раз и составят 37,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области со ссылкой на министра по культуре и туризму Андрея Ермака.

Победителями конкурса на предоставление субсидий по созданию условий для отдыха и рекреации в муниципалитетах области в рамках госпрограммы «Туризм» стали 10 проектов в шести муниципалитетах региона. Среди них - благоустройство пляжа открытого бассейна в Славске, пляж в районе СНТ «Мечта» в Калининграде, пляж, а также обустройство стенда проекции на территории замка Гердауэн в Железнодорожном, благоустройство общественной территории в центре Черняховске и другие.

В калининградском правительстве подчеркивают, что увеличение финансирования зон отдыха связано с бурным развитием туристско-рекреационного комплекса в последние месяцы. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на министерство культуры и туризма Калининградской области, в текущем году регион может посетить до 2 млн туристов, причем пик придется на летние месяцы.

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