В Калининград не пустили 3 тонны креветки сомнительной свежести

Специалисты Россельхознадзора забраковали партию креветки из Аргентины, которая пришла накануне в порт Калининград.

Как сообщили в ведомстве, при проверке 3 тонн очищенной креветки были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил.

- При проведении ветеринарного досмотра груза на СВХ ПКВП «Порт Калининград» выявлено несоответствие даты выработки продукции, указанной в ветеринарном сертификате, дате выработки указанной на маркировочной этикетке, - сказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Калининградской области, добавив, что выпуск груза приостановлен.

Кроме того, из Индии не пустили 28-тонный груз рыбного фарша.

- При досмотре груза выявлена дата выработки продукции, не заявленная в ветеринарном сертификате, - пояснили в управлении Россельхознадзора. - Также часть продукции выработана позже, чем выдан ветеринарный сертификат.