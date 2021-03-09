32 пенсионера, 3 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 66 случаев ОРВИ, 2 случая пневмонии.
Среди заболевших:
- 32 пенсионера;
- 2 медицинских работника;
- 2 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- сотрудник предприятий торговли и общественного питания;
- 2 сотрудника банков;
- 2 сотрудника учреждения культуры;
- 2 сотрудника предприятий в сфере телекоммуникационных услуг;
- сотрудник охранного предприятия;
- 13 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 учащихся (школа 25,38, лицей 23 Калининград);
- ребёнок 2 лет;
- 9 неработающих.