32 пенсионера, 3 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Архив "КП"

За сутки в Калининградской области зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 66 случаев ОРВИ, 2 случая пневмонии.

Среди заболевших:

- 32 пенсионера;

- 2 медицинских работника;

- 2 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- сотрудник предприятий торговли и общественного питания;

- 2 сотрудника банков;

- 2 сотрудника учреждения культуры;

- 2 сотрудника предприятий в сфере телекоммуникационных услуг;

- сотрудник охранного предприятия;

- 13 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 учащихся (школа 25,38, лицей 23 Калининград);

- ребёнок 2 лет;

- 9 неработающих.