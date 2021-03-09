Приставы заставили калининградца оплатить 43 штрафа ГИБДД

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Жителю Калининграда пришлось оплатить штрафы ГИБДД, чтобы продать машину. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Горожанин накопил 43 штрафа за нарушение скорости, общая сумма задолженности составила 43 тысячи рублей. На водителя завели административное дело, но даже это не побудило его к погашению долга.

Однако другая мера принудительного исполнения оказалась действенной. Решив продать автомобиль, владелец обнаружил, что не может этого сделать — судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия.

Чтобы не отказываться от своих планов, лихач погасил задолженность в полном объеме.