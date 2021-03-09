Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 5,89%

Райффайзенбанк снижает ставку для программы «Ипотека с господдержкой 2020» на 0.2 п.п. Теперь она составляет 5,89%. Льготная ставка распространяется на покупку жилья в новостройке и сохранится на весь срок кредитования.

- Благодаря одной из самых выгодных ставок на рынке ещё больше клиентов смогут решить квартирный вопрос быстро и просто. Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке можно в личном кабинете на сайте банка, там же получить одобрение в течение одного дня», — отметила Наталья Козлова, директор офиса Райффайзенбанка в Калининграде.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны.

Подробнее можно узнать на raif.ru.