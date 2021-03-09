Калининградец подарил сожительнице на 8 Марта украденные подарки

Житель Нестерова похитил чужие подарки на 8 марта и передарил их своей избраннице. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленник заметил, как водитель припарковал автомобиль и не заблокировал двери. Пока мужчина ходил проверять, есть ли дома его избранница, чтобы сделать ей сюрприз, он вытащил из салона 2 мобильных телефона, бутылку шампанского, конфеты и гель для душа. Ущерб превысил 35 тысяч рублей.

Полицейские установили личность злоумышленника, а также выяснили, куда он дел похищенное. Оказалось, что чужие подарки 47-летний мужчина подарил своей знакомой в честь Международного женского дня. Все вещи кроме бутылки шампанского, а ее она успела выпить, были изъяты. А на вора завели уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».