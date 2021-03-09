Большой театр и танцы первых переселенцев: как отметят 75-летие образования Калининградской области

Какой же праздник без прекрасных барабанщиц? Фото: Александр Подгорчук

На празднования 75-летней годовщины образования Калининградской области будет выделено 60 млн рублей. Эти деньги будут потрачены на организацию около 140 мероприятий. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака.

По словам Ермака, торжества начнутся 7 апреля выставками в музеях области, посвященными 75-летию образования региона. Затем, 9 апреля, состоится военно-историческая реконструкция штурма Кёнигсберга.

Как отмечается, центральные события юбилейного года запланированы на 3 и 4 июля. В эти дни будут совмещены юбилеи Калининграда и области.

- Это будет один большой праздник, потому что город Калининград никак нельзя отделить от 75-летия Калининградской области, - пояснил Андрей Ермак.

Так, на Октябрьском острове 3 июля состоится большой спортивный праздник с концертной программой. 4 июля в центральной части Калининграда от Центрального парка до площади Победы, будут развернуты несколько концертных площадок. На главной сцене, напротив здания мэрии Калининграда, планируется выступление артистов Большого театра.

Масштабный музыкальный фестиваль пройдет и 23 августа. Он будет посвящен прибытию в область первого эшелона с переселенцами из регионов Советского Союза с участием творческих коллективов из регионов, откуда ехали в бывшую Восточную Пруссию первые ее жители.

Кроме того, в течение всего года в Калининградской области будет работать проект "Музыкальный экспресс". Творческие коллективы региона проедут с концертами по всем муниципалитетам региона.