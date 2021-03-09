Александр Кравченко объяснил причины высокой смертности от коронавируса в Калининградской области

Александр Кравченко Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник 9 марта министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко объяснил журналистам, почему при снижении заболеваемости коронавирусом почти в три раза смертность от него остается на очень высоком уровне.

- Чтобы разбираться в статистике, нужно потратить несколько лет. Если в рассылке приходит информация, что четыре человека умерли вчера, то это не совсем корректная формулировка. Это не люди, которые умерли вчера. Это четверо, которые умерли ранее, и у которых окончательный диагноз подтвержден как причина смерти от коронавируса. Этот процесс достаточно длительный, и мы уже об этом говорили. Он может занимать 8-9 недель. Мониторинг смертей у нас проходит по всем международным правилам, и они требуют очень детальной верификации, если причиной смерти является ковид.

Смертность, по словам Кравченко, может делиться на смертность непосредственно от ковида, от его осложнений и от прогрессирования других заболеваний на фоне коронавирусной инфекции.

- Те случаи, которые мы выдаем – это погибшие непосредственно от коронавируса.

- То есть, сейчас мы видим пиковой декабрьской смертности? – переспросили журналисты.

- Да. Поэтому и цифры выглядят так, что заболеваемость выше, а смертность как будто выше.

Кравченко добавил, что средний возраст умерших от коронавируса – выше 65 лет.