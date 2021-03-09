Почти половина калининградцев, сделавших прививку от коронавируса – пенсионеры

Первыми прививку от коронавируса получают пенсионеры Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник 9 марта министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко рассказал журналистам о темпах прививочной кампании от коронавируса в регионе.

- Мы получаем вакцину, которая распределяется федеральным центром, исходя из структуры заболеваемости и числа пациентов, - заявил министр. - Мы получили суммарно 33 тысячи доз. Собственно, 32 тысячи уже израсходованы, и мы ждем поставки 15 марта.

Далее Кравченко сообщил, кому прививка достается в первую очередь.

- Темпы выпуска вакцины и производственные обороты нарастают, основное наше желание – прививать пациентов той самой возрастной группы, по которой больше всего вопросов. У нас сегодня 48% привитого населения – это как раз от 60 лет и выше. Это хорошо.

По словам Кравченко, в регионе развернуто 28 прививочных пунктов.

- Технологически мы просчитывали, что мы готовы прививать три с половиной или четыре тысячи человек в день, и ждем только вакцину, - добавил он.