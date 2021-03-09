Кравченко: В том, что здание поликлиники на Расковой можно реконструировать, у меня есть сомнения

Поликлиника на Расковой Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник 9 марта журналисты спросили министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко, какая все-таки судьба ждет здание поликлиники на улице Марины Расковой в Калининграде.

- Позиция правительства такая: на этом месте должен быть медицинский объект, который будет обслуживать 30 тысяч человек, - двусмысленно ответил Кравченко.

- Речь все-таки о реконструкции или о сносе здания? – переспросили журналисты.

- Там должен быть медицинский объект. Если здание подлежит реконструкции, его можно реконструировать, но лично у меня (а я не строитель) возникают сомнения. Если кто-то сможет это сделать – пожалуйста.

Напомним, ранее председатель облдумы Марина Оргеева инициировала сбор подписей за сохранение поликлиники, а руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов заявил, что не нашел в здании признаков памятника архитектуры.