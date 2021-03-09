В Балтийске открыли памятник адмиралу Горшкову

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Бюст-памятник дважды Герою Советского Союза адмиралу флота Советского Союза Сергею Горшкову открыли в Балтийске.

В торжественной церемонии открытия приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, Почетный командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Егоров, представители командования Балтийской военно-морской базы, представители власти, юнармейцы.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, ранее бюст флотоводцу был открыт в сквере адмиралов в филиале Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде.

Сергей Горшков родился 26 февраля 1910 года в городе Каменец-Подольский, Подольской губернии, Российской империи.

Адмирал Горшков в течение рекордно длительного срока – 30 лет – возглавлял Военно-морской флот СССР и являлся создателем отечественного ракетно-ядерного флота.