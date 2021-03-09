Житель Озерска пытался украсть уличный трансформатор

Инцидент произошел в поселке Красноярское. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 23-летний мужчина погрузил трансформатор, установленный рядом с электросетевой организацией, в автомобиль и пытался скрыться. Сотрудники предприятия незамедлительно сообщили в полицию. Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть.

Краденое имущество стоимостью 190 000 рублей было изъято. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание - 2 года лишения свободы.