Автострада соединит поселки Космодемьянского и Шоссейный. Фото: klops.ru

Вместо вантового моста через Калининградский залив Северный и Южный обходы Калининграда соединят платным автобаном длиной 8,1 километра.

Как сообщает издание "Клопс.Ru", новая автострада соединит поселки Александра Космодемьянского и Шоссейный, причем длина моста через Преголю составит 2,6 километра. На Балтийском шоссе появится двухуровневая развязка, а в Шоссейном - круговой перекресток. Дорога будет четырехполосной, расчетная скорость - 120 километров в час.

Как ранее сообщала "КП" глава администрации Калининграда Елена Дятлова, от варианта строительства моста через Калининградский залив решили отказаться по экологическим соображениям.

Напомним, платную трассу планируют строить в концессии с группой "ВИС". В прошлом году калининградское правительство заключило соглашение с "Десятой концессионной компанией", входящей в "ВИС". Сроки начала строительства пока неизвестны - в настоящее время проект находится на государственной экспертизе.