Строителям школы на Рассветной в Калининграде пришлось использовать тепловые пушки

В строящейся школе на Сельме рабочие сейчас выполняют фасадные и отделочные работы, занимаются устройством полов и систем отопления. Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, строителям приходится использовать тепловые пушки и пленку, создавая допустимую по технологии температуру для этих работ.

- В часть помещений уже с конца декабря прошлого года подается тепло, включены радиаторы. Система отопления работает от автономной газовой котельной, которая заблаговременно построена в рамках договора технологического подключения. В некоторых других помещениях задействованы опять же тепловые пушки, воздух подогревается до +10 градусов, что позволяет вести отделочные работы, – сообщил председатель КТРиС Артур Крупин.

Ввести школу в эксплуатацию должны в этом году.