Из-за страшных морозов матч «Балтики» в Подмосковье перенесли на другое время

Администрация ФНЛ согласовала изменение времени начала двух матчей 29-го тура, которые пройдут в среду, 10 марта. Речь идет об играх «Велес» - «Балтика» в подмосковном Домодедове и «Нижний Новгород» - «Факел» в Нижнем Новгороде. Обе встречи начнутся в 14.00 по московскому времени, а не в более поздние часы, как планировалось изначально.

Причиной переноса стали морозы. В Домодедове завтра ожидается -15 градусов днем и почти -30 вечером!

- При любых обстоятельствах одним из главных приоритетов лиги является безопасность, здоровье и комфортные условия для участников матча и болельщиков, - прокомментировал исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов. - Отдавая себе отчет в том, что такие изменения создают определенные неудобства, хочу поблагодарить и команды гостей «Балтику» и «Факел», руководство обоих клубов и их болельщиков за то, что отнеслись к этим решениям с пониманием.