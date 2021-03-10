Светлана Сивкова стала почетным гражданином Калининградской области

Церемония вручения государственных наград России и Калининградской области состоялась 9 марта. Генеральному директору Музея Мирового океана Светлане Сивковой решением депутатом облдумы присвоено звание «Почетный гражданин Калининградской области».

- «Музей Мирового океана является одним из ведущих учреждений, формирующих культурный облик Калининградской области. Морское наследие России – это честь и слава нашего государства и предмет гордости многих поколений. Именно благодаря Светлане Геннадьевне Музей Мирового океана решает задачи сохранения и развития этого достояния на высочайшем уровне, – отметил губернатор Антон Алиханов.