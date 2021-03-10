Калининградец украл кошелек из подсобки в магазине на Ленинском проспекте

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, кража произошла в магазине по продаже алкогольной продукции на Ленинском проспекте. 41-летний подозреваемый незаметно прошел в подсобное помещение и забрал лежащий без присмотра кошелек. После этого злоумышленник вернулся обратно в торговый зал, сделав вид, что по ошибке зашел не туда. Чтобы не вызвать подозрений, подозреваемый приобрел бутылку спиртного, после чего скрылся.

Полицейские, опросив потерпевшего, выяснили приметы злоумышленника и установили его личность. Ранее судимый мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе обыска у него был изъят краденый бумажник, однако похищенные 30 000 рублей подозреваемый уже успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.