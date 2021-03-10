Калининград вошел в топ-10 самых популярных городов для отдыха в апреле

Рейтинг городов составил сервис бронирования жилья tvil.ru. Самыми популярными для путешествий в апреле стали: Алушта, Санкт-Петербург, Анапа. Кисловодск, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород и Красноярск в Российской Федерации, а также Гагра в Абхазии.

По статистике сайта, туристы бронируют жилье на апрель от 2 до 8 ночей и тратят от 1,1 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в апреле в Калининграде, дороже – в Москве.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами на апрель 2021 года.

Десять популярных городов для отдыха в апреле 2021 года:

1. Алушта - 1904 / 8,2 ночи *

2. Санкт-Петербург – 2257 / 5,5 ночи

3. Анапа – 1521 / 8,9 ночи

4. Кисловодск – 1548 / 7 ночей

5. Гагра – 1093 / 7,5 ночи

6. Казань - 2816 / 3,3 ночи

7. Калининград – 1133 / 7,5 ночи

8. Москва – 3583 / 3 ночи

9. Нижний Новгород – 2000 / 3 ночи

10. Красноярск – 1500 / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи в отелях