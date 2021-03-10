В Калининграде серийные магазинные воры попались на краже игрушек

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полицейские задержали подозреваемых в серии краж из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

42-летняя горожанка и ее сожитель похитили две куклы из детского магазина на Сельме.

«Улучив момент, мужчина сложил куклы в пакет своей спутницы и покинул помещение. Пробыв еще некоторое время в магазине, за ним проследовала и подельница. Куклы стоимостью 5 тысяч рублей она быстро продала на улице», - рассказали в пресс-службе полиции.

Сейчас задержанные проверяются на причастность к другим подобным преступлениям. По оперативной информации они совершили целую серию краж.