В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в среду нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 10 марта, в течение дня не будет электричества в домах на 10-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Артиллерийская в/ч, ул. Артиллерийская 23, 23а, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 46,

До 18 часов электричество отключено на пр-кт Московский 1-3, 1а, 5-15, 17, ул. Ботаническая 2, ул. Герцена 6, 20б-г, 28в, 30-34, 31, 33, 34а, 35, 34-36, 46, ул. Кл. Цеткин 31, 41, 42, 43, 44, 45-49, 46-1, 46-2, 48, 48а, 49-1, 49б, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79-1, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90,ул. Колхозная 28, 30, 32, ул. Раевского 10, 10а-г, ул. Ал. Невского 21а-з, 23-27, 29, 31а-з, ул. Потемкина 17, 20,ул. Сержантская 5.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 12.00 –

ул. Грига 40 к2, 54-56,

ул. Литовский вал 19а, 21, 21а, 38, 40,

с 10.00 до 15.00 –

ул. Комсомольская 75,

ул. Красная 27-29,

б-р Л. Шевцовой 92б.