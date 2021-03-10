Приставы заставили калининградца передать полуторагодовалую дочь бывшей жене

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В Калининградской области судебные приставы матери воссоединиться с 1,5-годовалой дочерью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

После развода суд обязал мужчину передать полуторагодовалую дочь бывшей жене, однако отец отказывался это делать. Приставы неоднократно направляли ему требования, запретили выезд за пределы России и даже ограничили в праве управления автомобилей.

Отдать дочь горожанин согласился только после возбуждения административного дела по статье «Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Сейчас девочка находится с матерью.