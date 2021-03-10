Житель Гусева забил приятеля до смерти стволом дерева

Советский межрайонный следственный отдел Управления СКР по Калининградской области представил суду исчерпывающие доказательства вины 29-летнего гусевца, который забил до смерти товарища по работе.

Все произошло в мае прошлого года, когда подвизавшийся у местного фермера пастухом парень отмечал День рождения в бытовке на пастбище вблизи поселка Новинки Краснознаменского района. Компанию ему составил 43-летнего напарник, с которым «новорожденный» и сцепился в ссоре, когда выпито было уже изрядно. Словесный конфликт почти сразу перерос в драку, по ходу которой наш антигерой использовал нечестный прием в виде ствола дерева с отростками веток. Этим орудием он нанес полтора десятка ударов по голове и телу противника. Этого хватило для того, чтобы тот свалился в агонии. Увидев, что коллега перестал подавать признаки жизни, пастух перепугался и попытался оказать пострадавшему первую медицинскую помощь. Но когда понял, что это бесполезно, ударился в бега.

Мертвое тело три дня спустя обнаружили местные жители, которые сообщили об этом в полицию. Кого именно нужно подозревать в расправе, уже было понятно.

- Подозреваемый 10 дней скрывался в лесном массиве неподалеку от Гусева, но в итоге был задержан, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - На стадии предварительного следствия и в суде он частично признал вину в совершенном преступлении, оговорившись, что не желал смерти своего приятеля.

Во вторник, 9 марта Краснознаменский районный суд признал пастуха виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. И отправил осужденного на 8 лет в исправительную колонию строгого режима.