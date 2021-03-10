В Калининград на фестиваль «Край света. Запад» приедут Надежда Михалкова и Артем Ткаченко

. Фото: Предоставлено организаторами

Второй кинофестиваль «Край света. Запад» решено провести в Калининграде с 30 апреля по 7 мая. Как заявили организаторы, это будет первое крупное культурное событие 2021 года в режиме офлайн.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, в конкурсную программу войдут пять игровых и пять документальных фильмов из России, Франции, Нидерландов, Польши, Чехии, Дании, Ирана и США.

- Показы пройдут в областном драматическом театре и будут бесплатными для всех желающих, как и на первом фестивале. Судить конкурсную программу будут три жюри: международное жюри профессиональных кинематографистов (свое согласие участвовать уже подтвердили Артем Ткаченко и Евгений Гришковец), жюри школьников в возрасте

от 12 до 17 лет, отобранное на основе творческого конкурса, и жюри учителей.

Известно, что куратором подросткового жюри станет Надежда Михалкова.

Специальным гостем фестиваля станет писательница Анна Старобинец – она проведет встречу с читателями и мастер-класс по кинодраматургии.

В 2019 среди гостей первого кинофестиваля были мастера отечественной режиссуры Алексей Попогребский, Владимир Котт и Алексей Федорченко, а также титулованные зарубежные авторы Огнен Главонич и Пиа Хелленталь.