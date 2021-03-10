Артур Крупин покинул пост председателя комитета мэрии Калининграда

Артур Крупин. Фото: Иван МАРКОВ

Председатель комитета территориального развития и строительства мэрии Калининграда Артур Крупин покинул свой пост. Об этом "Комсомолке" сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Артур Леонидович написал заявление об увольнении по собственному желанию, скорее всего, он уйдет в отставку в понедельник, - отметили в пресс-службе.

Крупин - уже четвертый уволившийся председатель комитета в мэрии после того, как администрацию города возглавила Елена Дятлова. Ранее ушли в отставку председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев, председатель комитета городского хозяйства Александр Купцов и глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин. Кроме того, уволился управляющий делами мэрии Сергей Воропаев.

Артур Крупин пришел в мэрию Калининграда в 2003 году. Начинал с должности главного специалиста комитета строительства и транспорта, с 2012 по 2018 годы занимал пост заместителя председателя главы администрации Калининграда.