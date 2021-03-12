На руинах старинной кирхи под Калининградом сожгут чучело Масленицы

Кирха в Ярославском. Фото: prussia39.ru

Инициативная группа "Хранители руин" приглашает всех неравнодушных к историческому наследию калининградцев принять участие в воскреснике, который состоится 14 марта на руинах старинной кирхи в поселке Ярославское Гурьевского района. Сбор возле кирхи в 10:00.

"От средневекового памятника до нашего времени уцелела лишь башня и остатки стен, но это не повод горевать! Вместо этого мы можем привести объект в культурное состояние и добиться благоустройства его территории согласно концепции "эстетики руин"! - пишут организаторы. - В программе - "легкий фитнес" в хорошей компании на свежем воздухе и, конечно же, погружение в историю места.

В частности, планируется уборка территории от мусора и кустарника, разрушающего фундаменты исторического памятника. Организаторы обещают предоставить инвентарь, перчатки и мешки для мусора. А вот топоры и бензопилы лишними не будут.

Работы согласованы с администрацией района, руководством РПЦ и государственной службой охраны памятников.

- Бонус! Сжигаем чучело Масленицы, чтобы наконец-то проводить зиму. В этот раз можете прихватить с собой не только только термос с чаем, но и блинчики, - добавил организатор мероприятия Василий Плитин.

Все подробности по проведению мероприятия вы можете узнать по телефону: 89527960392.