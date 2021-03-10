Одну из улиц в Калининграде назовут в честь первого избранного мэра Игоря Кожемякина

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Одну из улиц в Калининграде могут назвать в честь первого всенародно избранного мэра Игоря Кожемякина. Об этом сообщил глава города Андрей Кропоткин.

«Ко мне обратились родственники Игоря Ивановича Кожемякина с просьбой присвоить имя первого всенародно избранного мэра одной из улиц Калининграда. Уверен, администрация города поддержит предложение, и топонимическая комиссия озвучит варианты. Считаю что это особенно важно в год 75-летия региона и города», - написал Кропоткин на своей странице в «Фейсбук».

Глава города также сообщил, что на заседании совета депутатов были внесены изменения Положение о порядке присвоения наименований элементам планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети. Это делается для того, чтобы назвать одну из улиц в городе в честь экс-мэра Калининграда Юрия Савенко. Ранее в положении была норма, чтобы прошло 5 лет со дня смерти человека, чтобы в его честь назвать улицу или сквер. Кроме этого, власти намерены присвоить имя космонавта Алексея Леонова одному из скверов.

Игорь Кожемякин был избран мэром Калининграда в 1996 году и руководил городом до 1998 года. Юрия Савенко скончался 31 июля 2019 года в возрасте 59-ти лет.