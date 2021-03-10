Легкоатлет из Калининграда стал чемпионом России среди студентов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Ярославле прошел чемпионат Российского студенческого спортивного союза по легкой атлетике. Соревнования собрали свыше 400 человек из 41 региона РФ.

Калининградскую область успешно представил воспитанник профильной муниципальной спортивной школы олимпийского резерва Олег Спиридонов. Студент института отраслевой экономики и управления КГТУ соперничал в беге с барьерами на дистанции 60 метров.

У Спиридонова было пять соперников, что не помешало ему выиграть и полуфинальный, и финальный забеги с серьезным преимуществом. В финале калининградский мастер спорта России финишировал за 7,99 секунды, опередив Александра Нечаева из Якутска и Данила Будюкина из Липецкой области на 00,12 и 00,44 секунды соответственно.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, Олег Спиридонов считается одним из самых перспективных барьеристов страны, выигрывая награды престижных национальных стартов как зимнего, так и летнего сезона.