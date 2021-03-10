Елена Дятлова прокомментировала увольнение Артура Крупина из мэрии

Елена Дятлова. Фото: Иван МАРКОВ

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова прокомментировала увольнение председателя комитета территориального развития и строительства мэрии Артура Крупина.

- Это увольнение по собственному желанию. Он сам написал заявление. Мы будем работать с сотрудниками администрации города Калининграда. Будет назначен исполняющий обязанности комитетом, который сегодня является заместителем Артура Леонидовича, - сказала Елена Дятлова.

Сити-менеджер отметила, что знает Крупина давно и считает его профессионалом.

Крупин - уже четвертый уволившийся председатель комитета в мэрии после того, как администрацию города возглавила Елена Дятлова. Ранее ушли в отставку председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев, председатель комитета городского хозяйства Александр Купцов и глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин. Кроме того, уволился управляющий делами мэрии Сергей Воропаев.

Артур Крупин пришел в мэрию Калининграда в 2003 году. Начинал с должности главного специалиста комитета строительства и транспорта, с 2012 по 2018 годы занимал пост заместителя председателя главы администрации Калининграда.