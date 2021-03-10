Глава администрации Калининграда: Подземные пешеходные переходы это очень дорого

Подземный переход может появиться у Закхаймских ворот. Фото: Александр КАТЕРУША

Глава администрации Калининграда считает, что строить подземные переходы для пешеходов в Калининграде очень дорого. Об том Елена Дятлова сказала «Комсомолке» в среду, 10 марта.

- Подземные пешеходные переходы это дорого, очень дорого. И не совсем удобно для пешеходов, потому что их из одной плоскости мы загоняем под землю. Нужно ли строить подземные переходы? Да! Но только тогда, когда никакие другие способы уже не позволят развести потоки и решить конфликт между автомобилями и пешеходами. То есть это совсем крайний случай, - сказала сити-менеджер.

Кроме того, Елена Дятлова отметила, что если за половину или треть от стоимости подземного перехода можно придумать другое техническое решение, его нужно придумать.

- В черте города есть конфликтные места: перекресток Литовского вала и Московского проспекта, перекресток на площади Победы, улица Горького в районе «Эпицентра», площадь Василевского. В последнем случае проблема поднималась, когда пытались перенести переход чуть дальше от кольца, но снова вернули обратно по просьбе жителей. Места есть. Но это не означает, что должны строиться подземные пешеходные переходы. Далеко не так! И не факт, что это будет лучшее оптимальное решение. Все нужно считать.

По словам главы городской администрации, чтобы построить подземный переход, нужно вынести много коммуникаций, которые находятся в теле дороги. И в этом заключается, в том числе, сложность.

- Я искренне уверена, что мы еще не такой большой город, чтобы ставить во главу угла пешехода, велосипедиста, то есть, чтобы решать это в одной плоскости с приоритетом для пешеходов, - заключила Елена Дятлова.