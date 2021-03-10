В Калининграде начали разработку единого светового дизайн-кода

. Фото: Александр КАТЕРУША

В администрации Калининграда занялись разработкой единого светового дизайн-кода. То есть определяют, как единообразно и красиво подсвечивать в городе дома, улицы и деревья. Об этом в среду, 10 марта, рассказала журналистам во время брифинга глава администрации Елена Дятлова.

- На острове Канта была проделана большая работа. Мы видим красивое и правильное освещение. Мы начинаем задумываться о том, что у нас должен быть световой дизайн-код. Иначе получим чехарду. Такой световой дизайн-код мы сейчас пытаемся прорабатывать. Решаем, какой должна быть подсветка улиц, памятников, деревьев, фасадов домов, торговых центров, – говорит Елена Дятлова.

Она отметила, что в Калининграде уже существует дизайн-код нестационарных торговых объектов.

- Он есть, но, к сожалению, пока не закреплен нормативно-правовыми актами, - сказала глава администрации города, отметив, что тут «мы пока в начале пути».

- Нельзя прожить всю жизнь за один день! – заключила Елена Дятлова.