«Балтика» обыграла «Велес» в Подмосковье при минус 9 градусах

/ Фото: fc-baltika.ru

В подмосковном Домодедове завершился матч 21-го тура ФНЛ между калининградской «Балтикой» и местным «Велесом». Из-за сильных морозов игру решили провести раньше по времени, чем планировалось. Вечером в Домодедове ожидается до -28 градусов, встреча прошла при -9.

Единственный мяч в матче на 78-й минуте забил полузащитник балтийцев Ян Казаев. Благодаря победе и набранным трем очкам «Балтика» переместилась на 7-е место в турнирной таблице, одна ближайшие конкуренты свои встречи еще не провели.

Следующий матч «Балтика» сыграет дома. В воскресенье, 14 марта, команда примет в Калининграде «СКА-Хабаровск».