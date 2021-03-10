Тяжело и тайком: Глава Калининграда рассказал, как болел COVID-19

Андрей Кропоткин. Фото: Александр КАТЕРУША

Глава Калининграда переболел коронавирусом. Об этом Андрей Кропоткин рассказал журналистам во время брифинга в среду, 10 марта. По его словам, случилось все в новогодние праздники, когда мэр не ходил на работу.

- Я переболел втихорька, тайком. Болел тяжело. Заболел на Новый год, в 17 часов 31 декабря. Изолировался дома, - рассказывает Андрей Кропоткин. -Тот, кто переболел, мне сказал купить разжижающий кровь препарат. Я купил Ксалетру, этот препарат у меня в холодильнике стоял. И когда поднялась температура, я сразу же начал ее пить и спас свои легкие полностью. Я два КТ сделал – ноль поражения легких, хотя предпосылки все были для потерь.

Как уточнил Андрей Кропоткин, здоровый образ жизни ему не помог совсем.

- Я думал, что у меня супериммунитет, что, может, переболел на ногах. Мы же все так думаем! Нет, никого вирус не бережет. Все зависит от той порции, которая к вам зайдет. Я ее заразу почувствовал 29 декабря в обед. Прямо как шерстяной комочек, как будто инородное тело в горле, - рассказал глава города, отметив, что проболел дома 14 дней.