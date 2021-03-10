«Единая Россия»: почти 50% оргкомитета праймериз будет состоять из общественников

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До предварительного голосования «Единой России» остается два с половиной месяца. Праймериз, напомним, пройдут с 24 по 30 мая преимущественно в онлайн-формате. Голосовать смогут все зарегистрированные на территории РФ избиратели после верификации через сайт «Госуслуг».

10 марта состоялось первое заседание федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России». Его председателем был утвержден сенатор, один из основателей партии, Александр Карелин. Он сообщил, что и федеральный, и региональные оргкомитеты будут состоять из 17 человек и больше половины из них составят представители добровольческих организаций и общественники.

- Для нас важно, чтобы внешних, непартийных экспертов и общественников в оргкомитете было больше, чем самих партийцев, - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Ранее к участию в политике волонтеров призвал лидер партии президент Владимир Путин. Добровольцев эта идея заинтересовала. Инициативу поддерживают в регионах, отмечая, что участие общественников повысит доверие к предварительному голосованию партии.

- О том, какие проблемы волнуют граждан в том или ином регионе, хорошо знают именно те, кто там проживает. Именно поэтому инициатива «Единой России» об участии в предварительном голосовании новых, молодых лиц должна стать прекрасной возможностью оперативно узнавать о проблемах на местах и сообща находить пути их решения, - говорит Юлия Кокутина, волонтер, и.о. руководителя Калининградского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России». - В нашей стране живет большое количество молодых людей, которые не только активно проявляют себя в различных общественных организациях и мероприятиях, но и желают поделиться своими предложениями по улучшению социальной и экономической жизни страны в целом. Надеюсь, благодаря процедуре предварительного голосования у них появится возможность успешно заявить о себе в политике.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», следующее заседание оргкомитета - уже в полном составе - намечено на 15 марта. До этой даты волонтеры представят свои кандидатуры, отметила координатор федерального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» Мария Якунчикова.