Шестерых жителей Гусева, состоящих на учете в наркодиспансере, лишили водительских прав

Шесть жителей Гусева, состоящих на учете в наркологическом диспансере, лишились прав после прокурорской проверки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Всего было выявлено 10 горожан, у которых оказались водительские удостоверения на управление транспортом. При этом имеющиеся у них заболевания являются медицинскими противопоказаниями к вождению.

Гусевская прокуратура направила административные иски в суд, по итогам их рассмотрения шестерых жителей лишили прав, остальные иски находятся на рассмотрении.