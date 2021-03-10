Калининградская таможня выявила канал контрабанды ценностей античного периода

. Фото: Таможня Калининградской области

Калининградская таможня выявила и пресекла канал контрабанды культурных ценностей античного периода с территории РФ в европейские страны. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Ранее в пункт пропуска в Чернышевском в разное время прибыли грузовые автомобили, которые следовали в Литву. При проведении таможенного досмотра автомобилей среди личных вещей водителей были обнаружены шлемы воинов античного периода: шлем понтийский, изготовленный в последние годы первого века до нашей эры, и шлем сарматский, изготовленный в первые века нашей эры.

«Стоимость сарматского шлема на антикварном рынке России в настоящее время составляет не менее 200 000 рублей, понтийского - не менее 180 000 рублей», - заявили в пресс-службе таможни.

Контрабандный товар был изъят, на организовавших канал незаконного вывоза культурных ценностей завели уголовные дела.