Калининградец изнасиловал 13-летнюю школьницу, пообещав показать ежика

В конце апреля прошлого года пьяный 21-летний житель одного из поселков области встретил на улице 13-летнюю школьницу и пригласил ее к себе домой. Девочка может, и не пошла бы, но любопытство пересилило: односельчанин обещал показать якобы пойманного им ежика и даже покормить его!

Действительность, как вы сами понимаете, оказалась печальной: хозяин жилища несколько раз ударил ребенка кулаком по голове, а затем изнасиловал и, как это формулируется в официальных документах, «совершил иные насильственные действия сексуального характера». Выбраться из квартиры жертва смогла только потому, что утомившийся насильник уснул. После того как девочка рассказала о произошедшем родителям, те позвонили в полицию и подозреваемый был задержан.

Судили его сразу по трем статьям УК РФ – добавкой к «половухе» пошла кража из подвала одного из домов в поселке Знаменск Гвардейского района. Там преступник похитил стройматериалы и инструменты на общую сумму 8 900 рублей.

- На стадии предварительного следствия и в суде мужчина вину в насильственных половых преступлениях в отношении школьницы не признавал, - рассказали в региональном Управлении СКР. – Однако нашим следователям удалось собрать достаточно неопровержимых доказательств, на основании которых судом был вынесен обвинительный приговор.

Насильник и вор следующие 15 лет проведет в исправительной колонии строгого режима.