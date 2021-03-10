Елена Дятлова – о благоустройстве на Нижнем озере: Проволока торчит, вода не уходит

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Все недоделки и недочеты благоустройства, выявленные на нижнем озере, будут учтены и исправлены. Об этом сказала журналистам глава администрации Калининграда Елена Дятлова на брифинге в среду, 10 марта.

- На Нижнем озере сегодня работает объединенная комиссия, в которую входят сотрудники министерства контроля правительства Калининградской области, так и сотрудники администрации города. Прошлись по всему объекту, выявили недостатки. Недостатки предъявили подрядчикам, которые строили. Небрежно сделаны габионы (насыпь камней в металлической сетке, Ред.) – проволока торчит, больше похоже на колючку, на ежа. Наверное, на территории Нижнего озера такое недопустимо, - говорит Елена Дятлова. - Отсутствие разуклонки – у нас стоит и не сходит вода. Это наши ошибки, наши просчеты. Это будет исправлено за счет подрядчика, потому что есть гарантийные обязательства и по 2019 и по 2020 году.

Елена Дятлова отметила, что, конечно, было бы хорошо, если б с самого начала все выполняли качественно. Но, увы, этого нет.

- Ну а если случилось, надо исправлять. И дальнейший управленческий вопрос для нас такой: «Что нужно сделать нам в будущем, чтобы эффект Нижнего озера не повторился?». То есть что сделать, чтобы в будущем мы не попадали на такие репутационные риски. Сегодня же это риски власти, которая приняла некачественные работы, - заключила Елена Дятлова.