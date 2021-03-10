До 72 км/ч: МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

К Калининградской области приближается очередной циклон, который проявит себя вечером в четверг, 11 марта. Как сообщает региональное управление МЧС, утром и днем ожидается усиление ветра до скорости 12-17 м/с, вечером - местами 20 м/с (это 72 км/ч).

Кроме ветра, синоптики прогнозируют мокрый снег. Температура при этом по сравнению со средой практически не изменится: днем - до +2 градусов, ночью - около -1..-2.

Как обычно при циклоне нас ждет падение атмосферного давления. Если в ночь на четверг его значение составит 762 миллиметра ртутного столба, то в ночь на пятницу - уже 746.