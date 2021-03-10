В Калининграде установят 30 новых площадок для раздельного сбора отходов

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде установят 30 контейнерных площадок для раздельного сбора отходов. Как сообщил на оперативном совещании в мэрии председатель комитета городского хозяйства Александр Запивалов, региональное правительство выделило на их закупку около 8 млн рублей.

Таким образом, в городе станет 90 таких площадок, а в переработку можно будет отправлять еще и стекло.

Контейнеры установят по следующим адресам:

ул. Аллея смелых,24б,

ул. Яналова,3,

Радистов,1,

Карташева,30

Карташева,4,

Жиленкова,16,

пер. Карташева,12,

Нарвская,37,

Чекистов,18,

Чекистов,28,

П.Морозова,146,

Киевская,74 а-е,

Интернациональная,19-25,

Заводская,37,

Береговая,66,

Батальная,71,

Багратиона,119-125,

Невского,76,

Подп. Емельянова,49,

Парусная,29-33,

Тимирязева,6,

Солнечный бульвар,18,

Горбунова,1,

Беланова,39-49,

П.Морозова,102,

Грига,2-8,

Харьковская,20,

Ракитная,9-15,

Славянская,47,

пер.Сухумский,6.