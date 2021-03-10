В Калининграде установят 30 новых площадок для раздельного сбора отходов

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Фото: мэрия Калининграда
В Калининграде установят 30 контейнерных площадок для раздельного сбора отходов. Как сообщил на оперативном совещании в мэрии председатель комитета городского хозяйства Александр Запивалов, региональное правительство выделило на их закупку около 8 млн рублей.
Таким образом, в городе станет 90 таких площадок, а в переработку можно будет отправлять еще и стекло.
Контейнеры установят по следующим адресам:
ул. Аллея смелых,24б,
ул. Яналова,3,
Радистов,1,
Карташева,30
Карташева,4,
Жиленкова,16,
пер. Карташева,12,
Нарвская,37,
Чекистов,18,
Чекистов,28,
П.Морозова,146,
Киевская,74 а-е,
Интернациональная,19-25,
Заводская,37,
Береговая,66,
Батальная,71,
Багратиона,119-125,
Невского,76,
Подп. Емельянова,49,
Парусная,29-33,
Тимирязева,6,
Солнечный бульвар,18,
Горбунова,1,
Беланова,39-49,
П.Морозова,102,
Грига,2-8,
Харьковская,20,
Ракитная,9-15,
Славянская,47,
пер.Сухумский,6.