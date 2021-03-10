«Малообразованные кретины»: Историк моды Александр Васильев - о противниках восстановления немецкого прошлого в Калининграде

Александр Васильев в Калининграде. Фото: Александр КАТЕРУША

Против восстановления немецкого прошлого в Калининграде выступают «совершенно малообразованные кретины» и «недочеловеки». Об этом в интервью «Business FM Калининград» сказал историк моды, ведущий Первого канала Александр Васильев.

«Все те, кто говорит: «Мы не должны восстанавливать немецкое прошлое» — это совершенно малообразованные кретины. Знаете такое итальянское слово «uno cretino»? Это просто недочеловеки. Ваш хлеб — это ваша история», - сказал Александр Васильев.

Он выступил за восстановление Кенигсбергского замка в Калининграде.

«Выход только один — восстановить замок. Вы без этого замка не проживете, его все равно восстановят, и если не при этом правительстве, при следующем. Он там нужен для вашего туризма. Вы должны его восстановить по старому плану и сделать там пятизвездочный отель, хотите серию ресторанов или концертные залы», - сказал историк.

Искусствовед отметил, что «кроме прекрасного Кафедрального собора и фортов, к сожалению, пока нечего показывать» в Калининграде.