Елена Дятлова – о плитке для слепых в Калининграде: Нужно перекладывать

После зимы плитка разрушена почти везде. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде будут по гарантийным обязательствам перекладывать тактильную плитку для слабовидящих. Об этом в среду, 10 марта, сообщила журналистам глава администрации города Елена Дятлова.

Она дала задание проанализировать и выяснить, у кого закупали эту плитку. По предварительной информации мэрии речь идет о трех поставщиках.

- Нужно пройтись по улицам и понять, какой поставщик поставил качественную плитку, а какой – некачественную. В будущем – отказаться от поставщиков некачественной плитки. Сделать перекладку плитки в рамках гарантийных обязательств! Потому что есть улицы, сделанные в прошлом году, и там есть гарантия.

Елена Дятлова согласилась с тем, что где-то в Калининграде уложена плитка в точечку, а где-то в полосочку, нет единообразия.

- Начиная с весеннего сезона, будем укладывать плитку одинаково, правильно, как это положено, - заключила она.