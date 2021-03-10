В Зеленоградске на общественных слушаниях обсудят будущее площади «Роза ветров»

В Зеленоградске 12 марта проедут открытое общественное обсуждение с жителями, которое посвятят созданию комфортной городской среды в районе площади «Роза ветров» и прилегающей территории.

Как сообщает администрация Зеленоградска, слушания пройдут в Центре культуры и искусства (Курортный проспект, 11). Начало в 18:30.

Обсудят также прилегающие к площади улицы Московская и Ткаченко.

Ранее определили территорию для участия в федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. По итогам анкетирования и голосования с соцсетях большинством голосов была выбрана площадь «Роза ветров» и территория вокруг.

После состоялись обсуждения с инициативной группой, архитекторами, урбанистами и студентами Зеленоградска.