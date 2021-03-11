В Калининграде начнут устанавливать датчики движения на «умных» пешеходных переходах

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В Калининграде продолжается эксперимент по обустройству «умных» пешеходных переходов. Результаты власти планируют получить через три месяца. Об этом сообщила журналистам глава администрации города Елена Дятлова.

- Ставится осветительный прибор, который реагирует на датчик движения. Если считывается, что подошел пешеход, идет дополнительное, более яркое освещение пешеходного перехода на Г-образной опоре. Это привлекает внимание водителя. Ведь основные, самые тяжелые и резонансные ДТП происходят у нас на нерегулируемых пешеходных переходах, - сказала Елена Дятлова.

Она отметила, что подобные «умные» переходы есть в других регионах России, но в Калининграде такого пока нет.

- Мы и дальше будет экспериментировать в этом направлении. Такого рода эксперименты нужно проводить, нужно делать, нужно ставить, - заключила глава администрации.